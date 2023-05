Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 05 mai 2023, 08:00 / Actualizat vineri, 05 mai 2023 08:16Andrei Cristea a jucat pentru doua sezoane la FCSB si a castigat singurele sale titluri de campion al Romaniei. A scris istorie in meciul cu Valencia de la Bucuresti si chiar daca a jucat inclusiv la marea rivala Dinamo a ramas in relatii bune cu patronul de la FCSB, Gigi Becali.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in fiecare saptamana, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe ... citeste toata stirea