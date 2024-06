EXCLUSIV Cine este atacantul propus lui Dinamo * S-a despartit recent de echipa din Superliga

Articol de Eduard Apostol, Cezar Titor - Publicat luni, 10 iunie 2024, 14:00 / Actualizat luni, 10 iunie 2024 14:00Alexandru Tudorie (28 ani) a fost propus la Dinamo, dupa ce s-a despartit de UTA Arad, echipa pentru care a evoluat in ultima jumatate de an.Dinamo nu a realizat nici o mutare pe piata transferurilor in aceasta vara, conducerea clubului alb-rosu calculand atent optiunile pe care le are. Cert este ca bucurestenii nu vor sa se mai regaseasca in ipostaza din stagiunea precedenta, ... citește toată știrea