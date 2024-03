EXCLUSIV Cine este surpriza pregatita de Edi Iordanescu pentru amicalele din martie * Sotie frantuzoaica, are dubla cetatenie si e pasionat de golf

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 20 martie 2024, 12:33 / Actualizat miercuri, 20 martie 2024 13:20Selectionerul Edward Iordanescu vrea sa-i ofere sansa debutului unui fundas pregatit sa fie titularul primei reprezentative in viitorul apropiat a(Trade Mark)Bogdan Racovitan, 23 de ani, campion in Polonia cu Rakow, e titular incontestabil in Ekstraklasa si lupta pentru un nou trofeu. a(Trade Mark)Gazeta Sporturilor va creioneaza imaginea omului din afara gazonului.Selectionerul ... citește toată știrea