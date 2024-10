EXCLUSIV Clubul din Superliga a dat replica pentru transferul dorit de FCSB: "Nu are cum sa coste doar atat, e cel mai bun din Romania"

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 05 octombrie 2024, 14:40 / Actualizat sambata, 05 octombrie 2024 15:32Claudiu Tudor, presedintele de la Petrolul, a reactionat, dupa ce Mihai Stoica declarase ca FCSB nu este dispusa sa dea 500.000 de euro pentru portarul Lukas Zima (30 de ani).Claudiu Tudor considera ca gafa comisa de Zima in meciul cu UTA, scor 1-3, a venit in urma presiunii create de un posibil transfer la FCSB. Presedintele "lupilor" spune ca pretul portarului ceh este in ... citește toată știrea