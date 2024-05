EXCLUSIV Coada pentru "perla" lui Valeriu Iftime! Dorit si de 4 echipe care vor in play-off, si de doua din strainatate

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 08 ianuarie 2024, 15:56 / Actualizat luni, 08 ianuarie 2024 16:25Victor Dican, 23 de ani, este monitorizat si dorit de mai multe echipe din Liga 1 care au aspiratii la top 6, Farul, U Cluj, Petrolul si Hermannstadt, plus o grupare din Ungaria si o alta din Polonia.In ultimii ani, FC Botosani si-a creat un renume de club care aduce sau creste jucatori in nordul Moldovei, apoi ii vinde pe bani frumosi granzilor din Liga 1. Sau in strainatate. Chiar ... citește toată știrea