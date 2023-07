Articol de Sergiu Alexandru, Costin Stucan - Publicat marti, 04 iulie 2023, 10:32 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 11:16Fundasul dreapta Gabriel Enache (32 de ani) a fost invitatul zilei la GSP LIVE, acolo unde a vorbit despre problemele pe care le-a avut la FCU Craiova.CuprinsGabi Enache: "FCU Craiova mi-a ascuns ca are interdictie la transferuri"Gabi Enache: "Am lesinat pe masa de la durere, la spital"Gabi Enache: "Spre final a fost o batjocura totala!""Din martie nu am luat niciun ... citeste toata stirea