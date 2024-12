EXCLUSIV Conflict la Farul? Gica Popescu a dat cartile pe fata despre o ruptura de Gica Hagi: "In acel moment, am zis: *Bai, trebuie sa facem ceva!*"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 25 decembrie 2024, 20:49 / Actualizat miercuri, 25 decembrie 2024 21:29Gheorghe Popescu (57 de ani) a vorbit pentru GSP.ro despre problemele de la Farul si evolutia sub asteptari a echipei in actualul sezon de Superliga. Face lumina in ceea ce priveste o presupusa ruptura de cumnatul si seful lui de la club, Gheorghe Hagi.- Gica, esti presedinte la Farul, care acum nu trece printr-un moment foarte bun.- Da, n-am avut un tur de campionat ... citește toată știrea