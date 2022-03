EXCLUSIV Continua depunctarile in Liga 1! * "Cainii" pot sta linistiti: cum arata noul clasament la retrogradare

Articol de GSP - Publicat miercuri, 30 martie 2022, 12:24 / Actualizat miercuri, 30 martie 2022 12:47Academica Clinceni va fi depunctata astazi cu doua puncte, din cauza neachitarii datoriei catre atacantul Cristian Gavra (28 de ani), informeaza surse autorizate GSP.Cristian Gavra a fost adus de Clinceni in vara anului 2021. Restantele financiare l-au facut pe atacant, aflat acum sub contract cu divizionara secunda Ripensia, sa isi ceara drepturile financiare in instanta.DINAMOTorje a ... citeste toata stirea