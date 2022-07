EXCLUSIV Continua haosul de la Dinamo: "cainii" nu mai au acces nici la masina de spalat + Un nou amical perfectat

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 04 iulie 2022, 14:43 / Actualizat luni, 04 iulie 2022 15:00Dinamo si-a stabilit planul pentru saptamana in curs: joi are loc vizita medicala, sambata e programat un amical cu Unirea Slobozia."Cainii" asteapta in aceasta saptamana, cu sperante mari, sa aiba un raspuns pozitiv din partea investitorilor care vor sa preia pachetul de actiuni de la Dorin Serdean. Favorit este Adrian Tomsa, omul de afaceri ardelean ce detine mai multe posturi TV, dar si ... citeste toata stirea