EXCLUSIV Cornel Dinu, stupefiat de imaginea cu sefii lui Dinamo pozandu-se cu trofeele CFR-ului: "Deziluzionant, la asta s-a ajuns!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 24 februarie 2024, 00:10 / Actualizat sambata, 24 februarie 2024 01:19Cornel Dinu, 75 de ani, a fost socat sa-i vada pe principalii actionari ai clubului fotografiindu-se cu trofeele unei echipe rivale.Dinamo a fost invinsa in Gruia, scor 0-4 cu CFR Cluj, insa imaginea-soc a partidei ramane cea in care Andrei Nicolescu ii face poza lui Eugen Voicu cu unul dintre trofeele ardelenilor, inaintea duelului, in zona dintre cele doua vestiare.CFR Cluj - ... citește toată știrea