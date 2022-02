EXCLUSIV Cosmar cu doctorii din Romania * Afectiunea misterioasa de care suferea Eric: "Am platit peste 15.000 de euro, dar abia in Brazilia am aflat ca am o boala a sangelui"

Articol de Costin Stucan - Publicat vineri, 25 februarie 2022, 13:57 / Actualizat vineri, 25 februarie 2022 13:59Eric de Oliveira (36 de ani) a povestit in direct la GSP Live chinurile prin care a trecut in clinicile din Romania in timp ce incerca sa identifice afectiunea misterioasa care l-a scos din circuit din noiembrie 2020. In cele din urma, brazilianul a reusit sa obtina un diagnostic in tara sa natala.In toamna lui 2021, Eric de Oliveira (36 de ani) declara: "Din pacate, am o ... citeste toata stirea