Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 18 octombrie 2023, 12:11 / Actualizat miercuri, 18 octombrie 2023 12:50Costel Orac (64 de ani), fostul mare fotbalist dinamovist, a comentat pentru GSP.ro cooptarea lui Ionut Lupescu (54 de ani) in cadrul Clubului Sportiv Dinamo, unde va ocupa, in prima faza, o functie cheie in dezvoltarea Academiei de Fotbal.CS DINAMOIonel Danciulescu saluta revenirea lui Ionut Lupescu la CS Dinamo: "Este un mare plus pentru fotbalul romanesc"Orac ... citeste toata stirea