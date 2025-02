EXCLUSIV Cristi Borcea crede in FCSB in meciul cu PAOK: "Daca nu va fi pe aparare..." * Ce pronostic a dat la Derby de Romania

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 19 februarie 2025, 12:05 / Actualizat miercuri, 19 februarie 2025 12:37Dinamovistul Cristi Borcea mizeaza pe o remiza care ar califica FCSB in optimile Europa League, dar considera ca ros-albastrii trebuie sa se apere foarte sigur pentru a emite pretentii. In schimb, vede "haita" impunandu-se in Derby de Romania, pronostic 2-1, si pe Dennis Politic autorul cel putin a unui golFCSB - PAOK Salonic se joaca joi seara, maine, de la ora 19:45, pe ... citește toată știrea