EXCLUSIV Csikszereda, in mars spre Superliga! La un pas de alt moment istoric in fotbalul romanesc: "Da, vrem sa promovam! Ar fi un derby frumos cu Sepsi!" + Dezvaluiri de ultima ora din club

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 01 aprilie 2024, 20:38 / Actualizat luni, 01 aprilie 2024 22:16FK Csikszereda a fost in control total cu CSC Selimbar, echipa care a condus mult timp Liga 2 pe durata sezonului regulat, astfel ca ciucanii incheie prima etapa de play-off pozitionati excelent pentru o promovare istorica in Superliga Romaniei! Baietii lui Robert Ilyes s-au impus cu 2-0 in fata sibienilor si viseaza la prima liga!Gruparea din Miercurea Ciuc a prins in extremis play-off-ul, ... citește toată știrea