EXCLUSIV CSU Craiova testeaza un jucator fara meciuri la seniori si fara cota pe Transfermarkt!

Articol de Vlad Nedelea - Publicat marti, 10 ianuarie 2023, 20:35 / Actualizat marti, 10 ianuarie 2023 20:40CS Universitatea Craiova il testeaza in Antalya pe Juraj Badelj, un fundas central croat in varsta de 19 ani.Badelj a evoluat astazi in amicalul CS Universitatii, 3-1 cu Kecskemeti (locul 2 in campionatul Ungariei), si, conform informatiilor Gazetei, stoperul e in probe la Craiova.CSU CRAIOVA - Kecskemeti 3-1Neagoe a numit noul capitan de la Craiova si anunta inca doua transferuri: ... citeste toata stirea