EXCLUSIV CTP, 4 puncte despre nationala Romaniei: "E prima data cand mi se intampla asta dupa mult timp" * Ce spune despre dezbaterea "blat la Romania - Slovacia"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 15:41 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 15:52Gazetarul Cristian Tudor Popescu vorbeste, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor, despre parcursul nationalei de la EURO 2024, aspectele care l-au luat prin surprindere in abordarea "tricolorilor" si dilema de moralitate din jurul meciului Romania - Slovacia. CTP nici nu concepe varianta unui "egal de salon" in fata slovacilor!Aflata la un pas de calificarea in ... citește toată știrea