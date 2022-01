EXCLUSIV CTP critica actiunile familiei Djokovic: "Au jignit credinciosii, au dus lucrurile intr-o zona de extremism anti-vaccinist. Novak si-a asumat totul"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 12:08 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 12:28Gazetarul Cristian Tudor Popescu (65 de ani) considera ca declaratiile si gesturile din ultima vreme ale lui Srdjan Djokovic, tatal lui Novak, i-au afectat imaginea liderului ATP.Din momentul in care viza lui Novak Djokovic de intrare in Australia a fost anulata, iar sarbul dus in detentie, familia sa a fost extrem de activa. Tatal jucatorului de tenis, Srdjan, a organizat un ... citeste toata stirea