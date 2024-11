EXCLUSIV Culisele debandadei din Liga 2 * De ce au refuzat titularii sa iasa astazi pe teren si cum s-a ajuns la "carnagiul" de pe tabela: "Atunci au luat decizia sa nu joace"

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 30 noiembrie 2024, 13:59 / Actualizat sambata, 30 noiembrie 2024 14:17CS Mioveni, formatie aflata in pragul colapsului, cu fotbalisti tinuti pe burta goala in ultimele luni, a suferit o infrangere de proportii pe teren propriu in fata lui CSM Slatina, 1-8. Argesenii au folosit doar juniori si n-au avut nicio sansa in fata oltenilor proaspat preluati de Claudiu Niculescu. Galben-verzii au decis vineri, in preziua meciului, sa nu intre pe teren cu ... citește toată știrea