Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 04 decembrie 2023, 11:50 / Actualizat luni, 04 decembrie 2023 13:18Conducerea clubului Sepsi a luat toate masurile pentru ca partida cu Dinamo, programata in aceasta seara, la Sfantu Gheorghe, sa se dispute pe un gazon impecabil, in ciuda ninsorii cazute in aceasta dimineata in Covasna.Meciul Sepsi - Dinamo se disputa luni, de la ora 20:00, si va fi transmis de GSP.ro in format LiveTEXT si la TV de Prima Sport 2, Orange Sport 1 si Digi Sport ... citeste toata stirea