EXCLUSIV Cum se simte Darius Olaru la o zi dupa accidentarea din Dinamo - FCSB * Ce sanse are sa joace cu Midtjylland

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 31 octombrie 2024, 18:35 / Actualizat joi, 31 octombrie 2024 18:44Darius Olaru (26 de ani), care a parasit accidentat terenul in derby-ul cu Dinamo, si asteapta sa vada cat de grava e problema. Acesta are sanse destul de mici sa prinda meciul cu Midtjylland (7 noiembrie).In minutul 10 al partidei de pe Arena Nationala, Darius Olaru s-a prabusit pe gazon in urma unui sprint, acuzand probleme la coapsa piciorului stang. Nu a mai putut continua ... citește toată știrea