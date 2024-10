EXCLUSIV CUTREMUR in fotbal: FCSB, Rapid sau Dinamo sunt in pericol ca in 2026 sa NU mai obtina licentele, inclusiv pentru cupele europene!

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 17 octombrie 2024, 10:31 / Actualizat joi, 17 octombrie 2024 10:58Dizolvarea AMFB poate produce o unda de soc in randul formatiilor din Bucuresti din primele doua ligi, FCSB, Rapid, Dinamo, Steaua si Metaloglobus.Fiindca, conform cerintelor din manualele de licentiere pentru Liga 1 si Liga 2, dar si pentru participarea in cupele europene, toate aceste cluburi trebuie sa aiba un numar minim de echipe de copii si juniori angrenate in competitii. Iar ... citește toată știrea