EXCLUSIV "Daca as fi Simona, asta as face astazi" * Raul Rusescu analizeaza "la sange" cazul Halep: "E total inacceptabil, de ei depinde viata unui om!"

Articol de Alexandru Barbu, Daniel Grigore - Publicat miercuri, 06 martie 2024, 11:38 / Actualizat miercuri, 06 martie 2024 12:54Fostul fotbalist Raul Rusescu (35 de ani), expert al emisiunii GSP Live, a comentat situatia Simonei Halep (32), jucatoarea de tenis care a scapat de suspendarea dictata pentru dopaj. Sportiva cu doua turnee de Grand Slam in vitrina este libera sa revina pe teren cu efect imediat.Suspendata din octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv in timpul US Open la o ... citește toată știrea