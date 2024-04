EXCLUSIV "Daca nu era dictator nu avea rezultate!" * Caracterizare altfel facuta lui Gica Hagi de un fost international

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 10 aprilie 2024, 20:30 / Actualizat miercuri, 10 aprilie 2024 21:00Florin Cernat (44 de ani) a scris istorie in fotbalul din Ucraina, dar pe finalul de cariera a jucat un minut si in tricoul Viitorului, in prezent Farul. 17 meciuri si opt goluri au fost reusitele lui Cernat la Constanta, care a vorbit la "Prietenii lui Ovidiu" despre fostul sau antrenor.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" poate fi urmarita pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de ... citește toată știrea