EXCLUSIV Dan Alexa, la GSP Live, dupa Romania - Slovacia: "Am castigat ceva pierdut de multi ani"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 26 iunie 2024 23:07 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 01:13Dan Alexa, expert GSP Live la EURO 2024, a comentat in direct performanta Romaniei, care s-a calificat in optimile EURO 2024.Echipa nationala a castigat grupa E la EURO, dupa 1-1 cu Slovacia, si va juca in optimi cu Olanda. Dan Alexa se bucura ca aceasta performanta a nationalei, pentru momentele fericite pe care le traiesc suporterii romani in aceste momente.Cu Slovacia au fost 30.000 de ... citește toată știrea