EXCLUSIV Dan Petrescu, criza de nervi: "Sunteti penibili! V-as scoate pe toti"

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 03 mai 2022, 07:52 / Actualizat marti, 03 mai 2022 09:14La pauza meciului CFR Cluj - Farul 1-0, Dan Petrescu a avut un discurs dur in fata jucatorilor, desi la final a declarat ca el e vinovat fiindca a schimbat sistemul chiar inainte de partida cu constantenii.Tensiunea, teama de a pierde titlul dupa ce a condus detasat in timpul sezonului, se face simtita din plin, meci de meci, la CFR. La fel a fost si in disputa cu Farul, mai ales la pauza, ... citeste toata stirea