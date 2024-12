EXCLUSIV Dan Petrescu, decizie-soc * Discutie fata in fata cu Nelu Varga: "Sunt foarte obosit"

Articol de Andrei Craitoiu, Adrian Duta - Publicat marti, 17 decembrie 2024, 19:04 / Actualizat marti, 17 decembrie 2024 19:30Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a avut o intalnire fata in fata cu Nelu Varga, patronul echipei ardelene, in care a discutat despre viitorul lui pe banca echipei ardelene a(Trade Mark)Tehnicianul ia serios in calcul sa plece dupa ultimul meci al anului.Petrescu a ramas in Bucuresti dupa meciul celor de la CFR Cluj cu Slobozia, scor 1-1, disputat ... citește toată știrea