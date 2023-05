Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 16 mai 2023, 07:04 / Actualizat marti, 16 mai 2023 07:27Dan Petrescu (55 de ani) e preocupat sa plece din Gruia, iar destinatia probabila e Arabia Saudita sau Qatar. Antrenorul lui CFR Cluj mai e legat prin contract inca un an de Cluj, insa patronul Nelu Varga isi doreste si el despartirea.Dan Petrescu si Ioan Varga negociau in urma cu doua luni pentru prelungirea colaborarii, dar au ajuns acum in pragul despartirii. ... citeste toata stirea