EXCLUSIV Dan Sucu a jucat all-in cand a intrat in afaceri: "Mi-am vandut casa cu 50.000 de dolari si am cumparat un camion cu mobila"

Articol de GSP - Publicat joi, 13 octombrie 2022, 12:45 / Actualizat joi, 13 octombrie 2022 12:45Dan Sucu a fost invitatul lui Ioanitoaia la "Prietenii lui Ovidiu" si a dezvaluit in premiera cum a luat-o pe drumul afacerilor in domeniul mobilei. In prezent acesta fiind proprietarul brandului Mobexpert si unul dintre cei doi finantatori ai clubului Rapid, alaturi de Victor Angelescu.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata miercuri de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www. ... citeste toata stirea