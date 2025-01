EXCLUSIV Dan Sucu, un car de nervi in episodul de pomina cu Pascanu * Pedepse dure pregatite la Rapid

Articol de Marius Margarit, Adrian Duta - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 08:55 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 08:56Dan Sucu, actionarul majoritar de la Rapid, a fost un car de nervi pe organizarea de la echipa lui. Alexandru Pascanu, stoperul echipei din Giulesti, nu a plecat cu lotul din Dubai in Romania, la finalul cantonamentului din Emiratele Arabe Unite.Alexandru Pascanu a ramas singur in Dubai si va reveni vineri, in partea a doua a zilei, in Romania, zborul fiind programat ... citește toată știrea