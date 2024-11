EXCLUSIV Daniel Oprita, singurul antrenor invincibil din primele doua ligi, s-a destainuit in Gazeta: "Daca tot n-avem drept de promovare, le-am spus un lucru" + "Sportiv, Steaua a mers cu acelasi nucleu pana in Liga 1"

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 13 noiembrie 2024, 17:20 / Actualizat miercuri, 13 noiembrie 2024 19:31Daniel Oprita, singurul antrenor neinvins din primele doua ligi ale Romaniei, s-a destainuit intr-un interviu acordat miercuri Gazetei Sporturilor. Tehnicianul "militarilor", de cinci ani la Steaua, a vorbit despre obiectivul ros-albastrilor si strategia la care s-a inhamat in acest sezon, in care promovarea e din nou subiect tabu in Ghencea.In continuare fara drept de promovare ... citește toată știrea