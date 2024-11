EXCLUSIV Daniel Pancu a spus lucrurilor pe nume: "Doua lucruri m-au deranjat la Rapid. Mi s-au parut ciudate"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 18:49 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 19:09Daniel Pancu (47 de ani), selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, a fost invitat la GSP Live si a numit doua lucruri care l-au deranjat foarte tare de la promovarea Rapidului in Superliga si pana in momentul de fata.Daniel Pancu, unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria Rapidului, a analizat perioada de la revenirea giulestenilor in Superliga si are o ... citește toată știrea