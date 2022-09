EXCLUSIV Datoriile lui Dinamo au explodat! * GSP a intrat in posesia tabelului actualizat al creditorilor

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 07 septembrie 2022, 18:59 / Actualizat miercuri, 07 septembrie 2022 19:27Datoriile lui Dinamo au crescut cu 4,4 milioane de lei, dupa intrarea in insolventa, de la 32,7 milioane lei la 37,1 milioane lei. DDB a ramas cu 5,8 milioane la creante garantate si cu 6,3 milioane la "chirografare".Au aparut informatii noi despre datoriile reale pe care Dinamo le are la ora actuala. Ziarul a intrat in posesia Tabelului definitiv actualizat al ... citeste toata stirea