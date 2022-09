EXCLUSIV DDB pregateste preluarea totala a lui Dinamo! Cat trebuie sa ii plateasca Serdean

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 18:05 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 18:16Dinamo se regrupeaza dupa esecul negocierilor cu "One Tower" si incearca asaltul final pentru a obtine pachetul majoritar de actiuni de la Dorin Serdean.Dinamo va fi nevoita sa continue tratativele atat pentru preluarea actiunilor de la Dorin Serdean (care nu are forta financiara si nici nu vrea sa continue in aceasta postura la club), cat si pentru atragerea de finante ca gruparea sa ... citeste toata stirea