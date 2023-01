EXCLUSIV De 4x campion cu Steaua, a fost la un pas de moarte: "Am derapat si-am intrat intr-un TIR! Mi-am rupt trei coaste"

Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 05 ianuarie 2023, 12:26 / Actualizat joi, 05 ianuarie 2023 12:28Ionel Parvu a jucat de peste o suta de ori in tricoul Stelei, echipa cu care a castigat de patru ori titlul de campion al Romaniei si a evoluat in Liga Campionilor. Acum e antrenor la copii si juniori, are propria scoala de fotbal la Rasnov si a povestit diferite episoade din cariera pentru GSP.Intr-un interviu pentru GSP, Ionel Parvu, fostul fundas ... citeste toata stirea