Articol de David Marinescu - Publicat joi, 11 mai 2023 23:41 / Actualizat joi, 11 mai 2023 23:47Cei de la CFR Cluj au simtit ca prestatiile arbitrilor, care i-au dezamagit, nu sunt singurele motive ale regresului pe care l-au inregistrat, motiv pentru care jucatorii si antrenorul au ajuns sa discute in contradictoriu despre modificarea tacticii.CFR arata intr-o vreme ca o favorita certa si in sezonul acesta, dupa cinci ani la rand in care devenise campioana, dar echipa s-a prabusit in