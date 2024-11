EXCLUSIV "De ce-l sustii pe Calin Georgescu?" * Un fost jucator de la FCSB, semifinalist la Euro U21, face galerie suveranista pe net: "Am incercat sa evit propaganda, omul are o prestanta! Nu o accept pe Lasconi"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 26 noiembrie 2024, 15:53 / Actualizat marti, 26 noiembrie 2024 16:20Calin Georgescu, surpriza de proportii din primul tur al alegerilor prezidentiale, pare ca si-a capatat o masa importata de sustinatori inclusiv in zona sportului. In ultimele 48 de ore, mai multe figuri cunoscute si-au manifestat solidaritatea in spatiul public fata de candidatul independent cu discurs anti-Occidental si pro-estic.GSP.ro a publicat luni viziunea lui Sensei Florentin ... citește toată știrea