EXCLUSIV De ce lipsesc Gnahore si Bani din echipa "cainilor" in meciul cu Otelul

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 19:28 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 19:28Dennis Politic si Raul Oprut au revenit in lotul "cainilor" pentru etapa de la Galati, in schimb lipsesc Eddy Gnahore si Ahmed Bani. Conform informatiilor GSP, francezul are ceva probleme personale ce trebuie rezolvate in tara sa, in timp ce Bani a resimtit probleme medicaleOtelul - Dinamo este programat diseara, de la ora 21:00, la Galati, in etapa a 10-a a Superligii. Meciul ... citește toată știrea