EXCLUSIV De ce meciul FCSB - CFR Cluj nu se va putea juca pe Arena Nationala * Primaria ia o suma uriasa

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 15 aprilie 2022, 11:49 / Actualizat vineri, 15 aprilie 2022 12:39FCSB va avea un dezavantaj major in lupta cu CFR Cluj, daca in ultima etapa cele doua se vor duela cu titlu pe masa. Arena Nationala este blocata de SAGA Festival in perioada 16 mai - 11 iunie.CFR Cluj - FCSB se va juca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Digi Sport1, Orange Sport 1 si Look Sport+.Cele doua formatii sunt despartite ... citeste toata stirea