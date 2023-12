Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 01 decembrie 2023, 18:30 / Actualizat vineri, 01 decembrie 2023 18:31Daca nimic exceptional nu se va intampla, Zeljko Kopic (46 de ani) va fi noul antrenor al lui Dinamo. Croatul a fost dorit in urma cu cateva luni de U Cluj.In vara acestui an, Kopic a negociat si preluarea celor de la U Cluj. Pana la urma, conducerea ardelenilor l-a reangajat la acel moment in functia de antrenor principal pe Ioan Ovidiu Sabau.DINAMOPrima lovitura pe care o ... citeste toata stirea