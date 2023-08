Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 15 august 2023, 18:58 / Actualizat marti, 15 august 2023 18:58Atacantul Hakim Abdallah, 25 de ani, a fost schimbat la pauza cu FC Botosani (1-0), dar spune ca are incredere in el, acceptand situatia. Oficialii ros-albilor au explicat de ce internationalul din Madagascar nu se evidentiaza, Cornel Dinu l-a criticat fara milaHakim Abdallah, 25 de ani, a bifat un nou meci fara nimic notabil in tricoul alb-rosu, iar Ovidiu Burca l-a schimbat la pauza ... citeste toata stirea