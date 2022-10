EXCLUSIV De ce nu mai vine Emma Raducanu la Transylvania Open: "Incepem cu o veste neplacuta, dar n-avem cum sa ne luptam cu aceste lucruri"

Articol de GSP - Publicat joi, 06 octombrie 2022, 09:44 / Actualizat joi, 06 octombrie 2022 10:27Patrick Ciorcila, directorul turneului Transylvania Open, a anuntat in aceasta dimineata, la GSP Live, ca Emma Raducanu (19 ani, 67 WTA) nu va mai fi prezenta la turneul de la Cluj, care incepe saptamana viitoare. Campioana de la US Open 2021 acuza o accidentare la mana.Invinsa marti in primul tur al turneului de la Ostrava, Emma Raducanu s-a ales si cu o accidentare la incheietura, pe fondul ... citeste toata stirea