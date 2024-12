EXCLUSIV De ce si Mamadou Thiam il refuza pe Gigi Becali

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 17 decembrie 2024, 09:23U Cluj nu-l cedeaza pe Mamadou Thiam, nici macar lui Gigi Becali, iar atacantul de 29 de ani are motivatie sa continue in alb-negru, acolo unde a renuntat la multi bani ca sa revina in vara 2024. Remuneratia jucatorului este una de top pentru "Sepcile rosii": 13.000 de euro/luna.Gigi Becali, patronul FCSB, cauta un atacant. A pus ochii - de fapt, a pus ochii din nou! - pe Mamadou Thiam, pe care l-a mai dorit in doua ocazii. ... citește toată știrea