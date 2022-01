EXCLUSIV De ce sunt probleme cu transferul lui Sorescu in Liga 1 * Cum arata contractul cu Dinamo

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 08 ianuarie 2022, 16:04 / Actualizat sambata, 08 ianuarie 2022 16:18Deian Sorescu (24 de ani) intampina greutati in a se transfera in tara, mai ales ca are castiguri importante la Dinamo, intre 9.000 si 14.000 de euro pe lunaDeian Sorescu are cale libera spre orice echipa din Liga 1 sau din strainatate, oficialii dinamovisti confirmand ca in acest mercato va conta suma de transfer pe care o poate obtine clubul, nu destinatia.Momentan, ... citeste toata stirea