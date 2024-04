EXCLUSIV De pe patul de spital, Cornel Dinu a vorbit cu GSP despre situatia critica a lui Dinamo: "Doar asta mai pot sa fac"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 10:38 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 10:59Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, se afla internat in spital, cu probleme la sold. El a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre situatia lui, dar si despre ce se intampla la Dinamo, echipa invinsa in ultima etapa, 1-2 de FC Botosani.Gloria dinamovista, care pe 2 august va implini 76 de ani, este de cateva zile internat in Spitalul de Urgenta Floreasca. Cornel Dinu urmeaza sa se ... citește toată știrea