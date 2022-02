EXCLUSIV Decizie radicala luata de Dinamo! Stoican a exclus din lot un jucator! + Doua absente importante pentru meciul cu UTA

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 12 februarie 2022, 15:59 / Actualizat sambata, 12 februarie 2022 16:30Flavius Stoican a decis sa-l scoata din lotul lui Dinamo pe portarul Thomas Chesneau (22 de ani). Francezul a fost cel mai slab jucator al lui "cainilor" in meciul cu CS Universitatea Craiova, 1-6.UTA - Dinamo se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe LookSport+, TV Telekom Sport si Digi Sport.Dinamo e in criza profunda, iar ... citeste toata stirea