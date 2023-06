Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Raducanu - Publicat luni, 05 iunie 2023, 15:23 / Actualizat luni, 05 iunie 2023 15:56Campion cu Farul, atacantul Denis Alibec (32 de ani) a castigat la FIFA, in prima instanta, procesul cu fosta sa echipa, Kayserispor. Are dreptul la 1,2 milioane de euro. Decizia poate fi atacata la TAS.Cu gandul la un transfer in strainatate, Denis Alibec a castigat la finalul lunii mai, la FIFA, procesul cu turcii de la Kayserispor. Camera de Solutionare a Litigiilor ... citeste toata stirea