EXCLUSIV Dennis Politic are motivatie suplimentara in Derby de Romania: va fi in tribune sa il urmareasca special

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 22 februarie 2025, 11:03 / Actualizat sambata, 22 februarie 2025 12:49Dennis Politic, 24 de ani, va reveni in formula de start a "cainilor", iar Mircea Lucescu, ce va asista la Derby de Romania, il are in vedere pentru a-l convoca in perspectiva dublei de luna viitoare, cu Bosnia si cu San MarinoUn dinamovist are o motivatie suplimentara in perspectiva Derby de Romania, de maine seara, la FCSB - Dinamo (20:00, Arena Nationala).FCSB - ... citește toată știrea