EXCLUSIV Desfigurat! FOTO-SOC din ambulanta: cum arata Cristi Manea, dupa faza care i-a ingrozit pe spectatorii din Gruia

Articol de Catalin Stroia - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 09:51 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 10:23Fundasul dreapta Cristi Manea (25 de ani) a jucat doar 7 minute in CFR Cluj - FC Voluntari 4-0. In urma unei ciocniri violente cu Naser Aliji, a fost dus de urgenta cu ambulanta spital.Fundasul dreapta de la CFR Cluj si mijlocasul de la FC Voluntari s-au luptat pentru o minge in banda, iar aparatorul campioanei a avut de suferit.Cristi Manea si Naser Aliji, ciocnire violenta in ... citeste toata stirea