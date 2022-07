exclusiv Despartire la Rapid: a incheiat contractul si e liber

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 10 iulie 2022, 15:41 / Actualizat duminica, 10 iulie 2022 15:45Gabi Raduta a incheiat oficial contractul cu Rapid si s-a despartit de clubul alb-visiniu. Momentan, inca nu a luat o decizie cu urmatoarea etapa din cariera lui, dupa aproape doi ani in care a fost seful centrului de juniori din Grant.A avut un an bun la gruparea din Giulesti, a bifat finala la U17 si semifinala la U19, plus locul 3 la Rapid II.RAPID- FCSBRapid si FCSB au batut ... citeste toata stirea