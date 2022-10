EXCLUSIV Detalii din culisele plecarii lui Marian Copilu de la Craiova * El e omul care i-a dat "reject"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 17 octombrie 2022, 10:24 / Actualizat luni, 17 octombrie 2022 11:46Plecarea lui Marian Copilu de la Universitatea Craiova tine capul de afis in fotbalul romanesc in acest start de saptamana. Gazeta a aflat detalii din culisele indepartarii acestuia din functia de manager sportiv al juvetilor.Marian Copilu ar fi luat decizia de a iesi definitiv din scena, iar GSP are informatii de la surse apropiate clubului.CSU CRAIOVAPlecare de ultim moment ... citeste toata stirea